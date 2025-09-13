Часть автостоянок в центре Тюмени станут платными круглосуточно и в ночные часы

С 15 сентября единое городское парковочное пространство в Тюмени расширят на 300 машиномест - платными парковки сделают на улицах Советской, Профсоюзной, Дзержинского, у "Рентала", сообщили в администрации города.

Автостоянка в створе улиц Северной – М. Тореза – Ленина (напротив ТЦ "Рентал") станет платной в вечернее и ночное время – с 18.00 до 09.00. За час стоянки необходимо будет заплатить 35 рублей. Днем она по-прежнему будет бесплатной.

Круглосуточный платный режим парковочного пространства будет организован в районе улицы Дзержинского, а также на улицах Максима Горького и Республики в районе площади 400-летия Тюмени.

За парковку автомобилей нужно будет заплатить на улицах Профсоюзной, Советской и на ряде участков по улицам Герцена и Оржоникидзе.

- Стоимость оплаты за парковку на разных участках будет варьироваться от 20 руб./час до 50 руб./час. Это зависит от спроса на то или иное пространство. Там, где спрос выше, и цена выше, – пояснил исполняющий обязанности директора МКУ "Тюменьгортранс" Евгений Ташланов.

Штраф за неоплаченную парковку составит 2500 рублей, а при повторном нарушении – уже 5000 рублей.

Внести платеж за время пользования единым городским парковочным пространством можно посредством приложения "Тюменские парковки", которое позволяет выставлять время стоянки транспортного средства с точностью до минуты, а также проводить оплату в течение суток, в которые автомобиль был размещен на платной парковке, но не позднее 23 часов 59 минут. Главное – запомнить время начала и окончания стоянки (сессии). Кроме того, пользователь приложения всегда в курсе всех новшеств и изменений парковочного пространства (приходят push-уведомления от приложения).

Получить информацию о работе парковочного пространства Тюмени можно по бесплатному круглосуточному номеру телефона 8-800-250-0722.

За стоянку на новом парковочном пространстве не придется платить в субботу, воскресенье и праздничные дни.