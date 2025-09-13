ВТБ оперативно отреагировал на решение ЦБ РФ

Банк уменьшил ставки по потребительским кредитам сразу на 4 процентных пункта. В ближайшее время в организации планируют улучшить условия по ипотечным и автокредитным программам.

По оценкам банка, снижение ключевой ставки создает благоприятные условия для дальнейшего восстановления спроса в сегменте розничного кредитования. Рост рынка во втором полугодии может составить до 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основная часть продаж во втором полугодии придется на ипотеку (2,5 трлн рублей) и кредиты наличными (2,3 трлн рублей). Даже несмотря на снижение ставок по рыночным программам, они останутся достаточно высокими. Поэтому основной спрос будет сосредоточен на льготных программах жилищного кредитования. По итогам года на госпрограммы придется 3 из 4 ипотечных сделок в России.

Зампрезидента-председателя правления ВТБ Александр Пахомов:



Рынок сбережений физлиц отреагирует на решение регулятора пропорциональным снижением ставок по депозитам в течение следующих двух недель. Тем не менее, доходность по накопительным продуктам все равно останется в двузначном диапазоне – россияне сохранят тренд на накопления по ставкам, превышающим уровень инфляции.

"Снижения ключевой ставки, безусловно, сказываются на доходности по вкладам, при этом они остаются самым надежным и доступным инструментом накопления для миллионов россиян. Вкладчики, условно говоря, пересели с самолета в скоростной поезд: на большие дистанции скорость снизилась, но на короткие – почти нет.

По оценке ВТБ, рынок рублевых сбережений в августе замедлился, это связано с сезоном отпусков и традиционными тратами в преддверии учебного года. В сентябре мы ожидаем продолжение прироста рынка, с темпом +0,5-0,6% к августу.