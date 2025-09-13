В Тюмени и Краснодоне появятся новые арт-объекты

На подшефной территории Тюменской области, в Краснодоне состоялась арт-лаборатория проекта "Твоя история". Местные жители и тюменские художники вместе создали серию арт-объектов. Часть из них теперь отправятся в Тюмень для выставки, символизирующей культурный и духовный обмен между регионами.

Мурал, скульптуры и малые арт-формы посвящены сохранению истории территорий. На лабораториях горожане вместе работали над созданием тканевого панно "Шахтёр" и керамического панно "Краснодон", а также расписывали нефтяные бочки традиционной вязью. В скором времени арт-объекты отправят в Тюмень, чтобы горожане могли познакомиться с культурой и символикой Краснодона.

Остальные инсталляции, в виде скульптур, установят в Краснодоне в октябре. При их создании художники вдохновлялись реальными историями жителей Тюмени и Краснодона.

— Мы делаем историю ближе и интереснее, поддерживая общественные проекты, которые реализуются через призму современного искусства. Бренд "Моя территория" вместе с Департаментом общественных связей запустили в Краснодоне проект "Твоя история", где впервые использовали новый подход к сохранению истории через соучастное проектирование и искусство. Это значит, что сами жители стали соавторами истории своего города. А уже в конце сентября на форуме "УТРО" в Тюмени идея обретет масштабную художественную форму — вместе с молодежью из Краснодона мы создадим похожий мурал, который станет символом нашей общей памяти и современного подхода к сохранению наследия, — рассказала Ирина Широкова, директор департамента общественных связей Тюменской области.

В команду проекта вошли талантливые художники из Тюмени: Анастасия Люлина, профессиональный художник и участница международных выставок, Мария Ермилова и Павел Молотов, мастера монументальной живописи креативного агентства "Арт-партнёр", а также Тимофей Роговской из Краснодона, преподаватель первой категории Краснодонской художественной школы, - сообщает КП-Тюмень.