Тюменские школьники могут принять участие в конкурсе детских рисунков "Помним! Гордимся!"

Конкурс для школьников посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, Году защитника Отечества в России и Году героев в Тюменской области.

Организатором конкурса выступило регионального отделение Ассамблеи народов России. Как рассказал председатель реготделения АНР Евгений Воробьев, мероприятие призвано воспитать у подрастающего поколения чувства патриотизма и уважения к истории своей страны, памяти о героях Отечества, а также выразить благодарность ветеранам и признание подвига советского народа.

"Когда ребенок сам нарисует Победу, отразит в своей работе героизм нашего народа, его сплоченность, расскажет о героях, то он сам прочувствует уважение к своей истории, к тем людям, которые приближали Победу. Наши герои достойны того, чтобы их рисовали. Конечно, преподавателям и родителям нужно помочь детям раскрыть эту тему, показать, кто такие герои, подтолкнуть к творчеству", — отметил Евгений Воробьев.

Организаторы предлагают поучаствовать в одной из четырех номинаций: "Герои войны - лица Победы" - портреты ветеранов, тружеников тыла, известных героев войны; "Эхо войны в моей семье" - истории о родственниках, участвовавших в войне, семейные предания, передача памяти поколений; "Подвиг народа" - изображение единства, сплоченности и героизма советского народа в борьбе с фашизмом (трудовой подвиг, помощь фронту и т.д.); "Мирное небо над головой" - рисунки, отражающие радость победы, жизнь после войны, мирное время, благодарность героям.

Прислать рисунки на конкурс могут ребята в двух возрастных категориях: 6–10 и 11–13 лет. Каждый участник может направить одну работу в любой из номинаций. Рисунки должны быть выполнены в любой из техник: карандаш, акварель, гуашь, пастель или масло. Обязательно наличие этикетки с обратной стороны работы. Все работы оценит экспертное жюри. Авторов лучших работ назовут 30 сентября, а их работы представят на выставке.

Рисунки принимаются до 25 сентября включительно. Ознакомиться с положением и сказать форму заявки можно по ссылке, - сообщает Тюменская линия.

