Тюменские врачи помогли пациентке в сложных родах

Врачам тюменского Перинатального центра пришлось экстренно оказывать помощь беременной женщине. Семья Дарьи с нетерпением ожидала появления четвертого ребенка. Роды ожидались в районе 1 июня, но 6 мая женщина почувствовала боли в животе.

"В приемном отделении сделали КТГ и отпустили домой, в заключение написали, что это тренировочные схватки и к родам организм не готов", — поделилась она.

9 мая в час ночи Дарья проснулась с острой болью и кровотечением. Бригада скорой помощи срочно доставила пациентку в Перинатальный центр на Даудельную с диагнозом "отслойка плаценты".

И в 2:02 на свет появилась их долгожданная доченька Стефания. "Я благодарна бригаде скорой помощи, которая оперативно меня привезла. Я благодарна бригаде врачей, которые провели операцию, и с нашей малышкой всё хорошо", — с благодарностью говорит женщина.

Оказалось, что малышка наглоталась околоплодных вод с кровью и нуждалась в наблюдении в детском отделении. Только через сутки ребёнка отдали маме. А уже на четвертый день состоялась выписка домой, - сообщила Татьяна Лебедева, пресс-секретарь Перинатального центра (г. Тюмень).