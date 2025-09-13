Монтажникам в Тюменской области готовы платить до 105 тысяч рублей

В Тюменской области открыто почти 27 тысяч вакансий, особый спрос на монтажников, их требуются тысячи.

Организации примут на работу 3 тыс. 493 монтажника технологических трубопроводов, им готовы платить до 105 тыс. 750 руб. Чуть меньше — 105 тыс. руб. - заработок у монтажников систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации. Найти работу смогут 27 специалистов.

Открыто 918 вакансий для монтажников без указания профиля: зарплата — до 71 тыс. 944 руб.

До 91 тыс. 250 руб. смогут зарабатывать специалисты по монтажу стальных и железобетонных конструкций, есть 197 предложений для трудоустройства.

Всего в списке департамента труда и занятости населения Тюменской области 165 рабочих специальностей и 201 профессия для служащих, - сообщает Вслух.ру.