В Тюмени проведут марафон "Квадрокоптер для Победы"

12:30 14 июля 2025
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Совет ветеранов Тюмени предложил провести в День города марафон "Квадрокоптер для Победы", цель — привлечь внимание к благотворительному счету "Победа" и собрать необходимые средства для реализации десятков поступивших заявок, сообщил глава города Максим Афанасьев.

"Я солидарен с мнением старшего поколения: в сегодняшней обстановке День города — это не просто возможность вспомнить прошлое, но и уникальный шанс объединить усилия ради общего будущего. Совместная работа на благое дело способна оказать ощутимую поддержку нашим защитникам. Сила города заключается в его жителях, умеющих поддерживать друг друга в сложных ситуациях. Давайте сделаем этот праздник действительно значимым!" - призвал Максим Афанасьев.

Теги: администрация Тюмени , Максим Афанасьев
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