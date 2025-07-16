Тюменские школьники нарисуют открытки для "Утра"

7 июля, в преддверии форума молодежи Уральского федерального округа "УТРО", учащиеся детской школой искусств Тюменского государственного института культуры приступят к созданию серии иллюстраций, посвященных достопримечательностям Тюменского региона. Они станут частью официальной символики форума. Рисунки разместят на подарочных открытках для участников, подчеркивая культурное богатство области.

Форум "УТРО" ежегодно собирает сотни участников из разных уголков России. В этом году их ждет особый сувенир — открытки с изображениями знаковых мест Тюменской области. Воспитанники детской школы искусств создадут работы, отражающие природные, исторические и архитектурные символы региона.

В создании рисунков примут участие подростки от 12 до 17 лет. Организаторы форума совместно с представителями школы выбрали для изображения значимые объекты культурного и исторического наследия Тюменской области. Среди них: Мост Влюбленных, Набережная реки Туры, Сквер Сибирских кошек, Тюменский драматический театр, Дом купцов Чираловых, пешеходная улица Дзержинского, Колесо обозрения с музыкальными часами, Горячие источники, Знаменский кафедральный собор, Свято-Троицкий мужской монастырь, Тобольский Кремль, Музей Семьи Императора Николая II и Прямской взвоз.

— Мы с ребятами часто выезжаем рисовать на природу, но раньше эти рисунки редко выходили за пределы семейного круга. Теперь ситуация изменилась — детские работы станут частью масштабного события: открытки с изображениями увидят сотни участников форума "УТРО". Особенно ценно, что ребята рисуют свой родной город, который знают и любят, — рассказала Виктория Семиренская, преподаватель детской школы искусств Тюменского государственного института культуры, практикующий художник.

В работе юные художники будут использовать разнообразные техники — от традиционной гуаши до современных маркеров. Такой подход позволит наиболее полно представить творческий потенциал учащихся школы, имеющей дизайнерскую специализацию.

Готовые открытки станут приветственными для гостей форума, а также подарками для партнеров и участников. Общий тираж превысит 500 экземпляров.

Форум "УТРО" пройдет с 24 по 29 сентября и традиционно станет площадкой для обмена опытом между молодыми профессионалами, расширения профессиональных контактов и развития компетенций в различных отраслях, включая цифровые технологии, управление, медиа и исследовательскую деятельность. В этом году особый акцент будет сделан на культурной составляющей, в том числе через подобные коллаборации с местными творческими коллективами.