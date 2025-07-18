Олег Газманов, оркестры, этно-мода и еще несколько причин, чтобы прийти на День города

26 июля Тюмень празднует 439-летие со дня основания, о плане культурных мероприятий, как традиционных, так и новых, журналистам накануне рассказала директор департамента культуры администрации Тюмени Ирина Алексеева.

По словам Алексеевой, программа празднвания интересная, насыщенная, основана на сохранении культурных традиций, профессионального мастерства и особенностей Тюмени и ориентирована на семейную разновозрастную целевую аудиторию.

Главная сцена развернётся на площади 400-летия Тюмени, с 12 до 22 часов. Здесь выступят любимые горожанами профессиональные коллективы: Тюменский духовой оркестр и Тюменский оркестр русских народных инструментов им. Л.Ф. Беззубова. Впервые в этом году пройдет этнофестиваль "Этно-мода", где представят особенности и колорит национальных костюмов. Хедлайнером главной сцены праздника станет Олег Газманов, его выступление запланировано на 20 часов.

"Тюмень мастеровая", с 12 до 19 часов. Совместно с Тюменским агентством креативных индустрий на пешеходной улице Дзержинского и парковке отеля "Евразия" будут организованы фестивали наличников и народных мастеров. Около 50 умельцев декоративно-прикладного творчества, народных промыслов и ремёсел представят свои работы. На площадке выступят фольклорные ансамбли Центра русской культуры, состоятся игровые и интерактивные культурные программы. Здесь же пройдёт фестиваль "Джем".

Каверфэст на набережной, с 17 часов до 22.10. Лучшие коллективы Тюмени и других городов представят свое исполнение известных музыкальных произведений. Завершится вечер праздничным салютом.

Городской фестиваль "Пикник книг" на площади Солнца и в сквере Сибирских кошек, с 10 до 20 часов. В этом году он посвящен 80-летию Победы. Известные люди расскажут о своих любимых книгах о войне. Будет организовано сценическое пространство.

Праздник колокольного звона в Гилёвской роще, с 12 до 17 часов. Мастера из Новосибирска и со всей России расскажут об особенностях колокольного искусства. Выступят фольклорные коллективы города, в том числе "Росстань", пройдут мастер-классы.