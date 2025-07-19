Тюменские подростки-волонтеры активно участвуют в мероприятиях по безопасности дорожного движения

Тюменские и тобольские школьники участвуют в акциях по снижению детской аварийности.

"Госавтоинспекции очень важна помощь волонтеров и юных инспекторов движения, которые проводят уроки дорожной безопасности в детских пришкольных лагерях, в парках и скверах, во дворах, - сказал врио начальника Управления Госавтоинспекции Тюменской области Артем Сотников. - Взрослые тоже оказывают содействие Госавтоинспекции в

проведении мероприятий, это байкеры, которые проводят разъяснительную

работу с подростками, спортсмены, представители автошкол и общественных организаций" , - добавил Артем Сотников.

Летом 2025 года сотрудники Госавтоинспекции с помощью общественности проведут сотник акций по безопасности на дорогах во всех муниципалитетах Тюменской области. Самые активные волонтеры будут вручены благодарности от Госавтоинспекции в начале учебного года, - сообщает КП-Тюмень.