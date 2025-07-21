Показ эскизов спектаклей от молодых театралов проведут в Тюмени

25 и 26 июля пройдут итоговые показы эскизов спектаклей театральной школы "Теплица". Вход по предварительной регистрации в сообществе "Космос | Молодежный театральный центр" во "ВКонтакте".

25 июля в 21:00 на уличной площадке у входной группы ДК "Строитель" (ул. Республики, 179) выступят участники направления "Музыкальный театр". Их курирует создатель и руководитель международной лаборатории M’uzLab и музыкального фестиваля "Музсходка" — Сюзанна Иванова. Музыкальный сторителлинг "Панки в городе Т: бунтари и романтики" покажет, какой была Тюмень в советское время.

26 июля в 14:00 в парке культуры и отдыха "Колмогоровский сад" пройдет показ команды "Документального театра" под руководством художницы и театрального педагога Натальи Даниловой. Это перформативная прогулка "Что помнит сад", в которой зрители смогут прогуляться по парку и прислушаться к природе.

В 18:00 на площадке у здания по адресу улица Пристанская, 3 состоится показ направления "Пластический театр". Его курирует режиссер, актриса, педагог по пантомиме и пластике Полина Захарова. В пластическом фрагменте "Контрасты времени" зрители увидят двор у речного порта и узнают, как менялся город и его жители с XIX по XX век.

На Набережной реки Туры весь день будет проходить аудиопрогулка "Блики на воде" от направления "Цифровой театр". Также представят и другие работы:

— с 13:00 до 14:00 в танцевальной студии по улице Свердлова, 5 корпус 2 состоится перформанс "Симулятор танцора". Зрители смогут не только наблюдать, но и влиять на развитие сюжета;

— с 16:00 до 17:00 в музее "Россия — моя история" откроется аудиоперформанс-инсталляция "Услышь", который состоит из предметов и историй, собранных по всему городу;

— с 19:00 до 20:00 в парке на улице Республики, 21 пройдет перформативное действо "Рецепт жизни в городе", а в сквере имени Владислава Крапивина — перформативная инсталляция "Окна моей жизни".

В 20:00 на уличной площадке музея "Усадьба Колокольниковых" состоится показ направления "Драматический театр". Его курирует актер, режиссер и театральный критик Константин Ваганов. В театрализованном интерактивном представлении "Чаепитие у Колокольниковых" зрители погрузятся в атмосферу неторопливых семейных вечеров XIX века с музыкой, стихами и играми, - сообщает Мой-портал.ру.

"Участники пробовали разные театральные формы и осваивали язык живого пространства. В этом году мы сосредоточились на направлении сайт-специфик — работали над созданием эскизов спектаклей, встроенных в конкретные городские локации. Каждый эскиз стал экспериментом, позволяющим исследовать взаимодействие перформанса и окружающей среды. Этот метод помог участникам лучше понять город, научил их ощущать пространство и использовать его для художественного выражения", — поделилась Ирина Вадачкория, руководитель Молодежного театрального центра "Космос".