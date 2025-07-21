Тюменские предприниматели могут отправиться на форум "Амур" в Хабаровске

22 сентября в Хабаровском крае стартует событие, которое станет центром притяжения для амбициозных и креативных предпринимателей страны — Всероссийский форум "Амур". Подать заявку можно до 22 июля на платформе "Молодежь России".

Молодые люди от 14 до 35 лет смогут приобрести экспертные знания в бизнесе, обменяться опытом и завести надежные деловые связи.

В этом году на форуме будут три образовательных направления:

— "Создавай на Амуре" (от 18 до 35 лет) — для тех, кто интересуется технологическим предпринимательством;

— "Вдохновляй на Амуре" (от 18 до 35 лет) — для специалистов креативных индустрий и продюсеров;

— "Запускай на Амуре" (от 14 до 17 лет) — специально для тех, кто только начинает свой путь в предпринимательстве.

Участников ожидает насыщенная образовательная программа с практическими занятиями, направленными на развитие предпринимательских навыков. На форуме можно будет найти новые возможности для развития бизнеса, получить индивидуальные консультации от экспертов и изучить перспективные рынки. Важной частью мероприятия станет нетворкинг — возможность познакомиться с единомышленниками, потенциальными инвесторами и стратегическими партнерами для реализации совместных проектов. Кроме того, запланированы экскурсии на местные предприятия, - сообщает Мегатюмень.

— Я испытала полное ощущение включенности, энергии и движения. Очень запомнилась командная работа над проектом: мы участвовали в образовательной программе от Сколково и защищали свои идеи перед экспертами, а также решали кейс от правительства Хабаровского края — придумывали сервис поддержки молодых предпринимателей. Форум "Амур" — это пространство для роста, где можно прокачать свои идеи и зарядиться мотивацией. А еще — потрясающая природа, которая добавляет сил и вдохновения. После форума уезжаешь с четким желанием действовать! — поделилась Эльвира Муратова, участница форума "Амур" в 2024 году.

18+