Монтажники с зарплатой до 97 тысяч рублей востребованы в Тюменской области

В Тюменской области открыто более 30,9 тысяч вакансий. Организации примут на работу 1 тыс. 865 монтажников технологических трубопроводов и будут им платить до 97 тыс. 286 руб. Еще 264 вакансии есть для электромонтажников по силовым сетям и электрооборудованию с зарплатой до 76 тыс. 889 руб. 102 места — для монтажников по монтажу стальных и железобетонных конструкций с зарплатой до 79 тыс. 375 руб.
В региональной службе занятости 668 предложений для трудоустройства монтажников без указания специализации. Заработок будет достигать 79 тыс. 100 руб.
Всего в банке вакансий 141 рабочая профессия и 192 профессии служащих, - сообщает Вслух.ру.
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