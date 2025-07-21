Авторами почтовой марки "Моя Россия" могут стать тюменские худохники

Художникам Тюменской области предлагают создать уникальный эскиз почтовой марки и авторские открытки, посвященные России. Лучшие работы будут воплощены в жизнь и отправятся в почтовые отделения по всей стране, сообщает пресс-служба УФПС Тюменской области.

Конкурс проводится, чтобы показать всему миру красоту и гостеприимство России через искусство почтовой марки. Эти маленькие произведения искусства способны преодолевать границы и знакомить людей с богатой культурой и традициями нашей страны.

Принять участие в творческом состязании могут как профессиональные художники и дизайнеры, так и любители изобразительного искусства, студенты и выпускники творческих вузов. Главное условие — работы должны быть выполнены в различных техниках: живопись, графика, коллаж и другие. При этом строго запрещено использование изображений, созданных с помощь нейросетей и других программ искусственного интеллекта.

Организатором конкурса выступила дочерняя компания Почты России АО "Марка" при поддержке Московского отделения Союза художников России и Союза филателистов России, - сообщает Тюменская линия.