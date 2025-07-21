Молодые специалисты впервые получат сертификаты о стажировке на тюменском форуме

На Промышленно-энергетическом форуме TNF традиционно пройдет День молодого специалиста. Но сертификаты о прохождении стажировок его участники-студенты профильных вузов получат впервые.

Подписаны сертификаты будут ассоциацией "Нефтегазовый кластер". Документ станет преимуществом при трудоустройстве и позволит молодым профессионалам заявить о себе в отрасли.

В программе дня также — встречи с HR-руководителями ведущих компаний, передача резюме, мастер-классы по созданию видео-резюме, командные практики и менторские гостиные. Особое внимание будет уделено развитию навыков самопрезентации и построению карьерной траектории, - сообщает Пресс-служба TNF.

"День молодого специалиста TNF помогает студентам не только развивать компетенции, но и выстраивать связи с отраслевым сообществом. Новый сертификат от Нефтегазового кластера станет дополнительной мотивацией для молодых талантов", — отметила Марина Бояринцева, куратор трека "Человеческий капитал".

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