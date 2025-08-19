"Внимание – дети!" - в Тюменской области пройдет комплекс профилактических мероприятий

Накануне нового учебного года в Тюменской области запускают очередной комплекс профилактических мероприятий "Внимание – дети!".
Мероприятия направлены на обеспечение безопасности детей на дорогах, которые за лето могли отвыкнуть от интенсивного движения транспорта и риск дорожной аварийности с их участием возрастает. В акциях по дорожной безопасности примут участие представители органов власти, дорожных служб, волонтеры, юные инспекторы движения, известные люди нашего региона.
Начальник Управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер:
В этом году в Тюменской области произошло 355 ДТП с участием детей до 16-ти лет, 6 детей погибли, 387 получили ранения. Во время акций сотрудники Госавтоинспекции проведут просветительскую работу на улицах населенных пунктов и на загородных дорогах, призывая водителей сбавить скорость, а родителей – повторить с детьми ПДД.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru