"Внимание – дети!" - в Тюменской области пройдет комплекс профилактических мероприятий

Накануне нового учебного года в Тюменской области запускают очередной комплекс профилактических мероприятий "Внимание – дети!".

Мероприятия направлены на обеспечение безопасности детей на дорогах, которые за лето могли отвыкнуть от интенсивного движения транспорта и риск дорожной аварийности с их участием возрастает. В акциях по дорожной безопасности примут участие представители органов власти, дорожных служб, волонтеры, юные инспекторы движения, известные люди нашего региона.

Начальник Управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер: