Триколор на мост Влюбленных водрузят в Тюмени

В День Государственного флага Российской Федерации активисты "Молодой Гвардии" водрузят триколор на Мосте влюбленных 22 августа в Тюмени.
Активисты "Молодой Гвардии" проведут традиционную акцию, приуроченную к Дню Государственного флага Российской Федерации. Мероприятие начнется шествием с триколором от Конторы Пароходства в 12:00. В 13:00 на втором ярусе Моста влюбленных состоится старт водружения Государственного флага на верхний пилон моста. В акции примут участие школьники, студенты, волонтеры, а также органы власти Тюменской области.
Все желающие могут присоединиться с 12:00 на площадь у "Конторы пароходства".
