в Тюмени проходит областной педфорум

В Тюменской области стартовал августовский общественно-педагогический форум "Призвание", эксперты обсуждают актуальные для сферы образования темы на нескольких площадках, сообщает информационный центр правительства ТО.

"Мы будем проживать уроки, которые помогут найти ответы на главные вопросы этого учебного года, настроиться на предстоящую работу и приступить к ней с уверенностью и оптимизмом", - отметила на открытии форумадиректор департамента образования и науки Тюменской области Дина Горковец.

Педагоги и руководители обсудят стратегию развития системы образования, вопросы управления изменениями, методические аспекты преподавания, поделятся успешными проектами, чтобы посмотреть на привычные задачи с новой перспективы. Пленарное заседание состоится 22 августа в Тюменской филармонии.