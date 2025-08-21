ГАИ проводит масштабный рейд по выявлению водителей-подростков на тюменских дорогах

В Тюменской области проходит массовый рейд "Подросток - водитель", катающимся без прав нарушителям правил дорожного движения и их родителям грозят штрафы, и все это - ради общей безопасности на дорогах, сообщили в ГАИ.

Начальник Управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер:

Госавтоинспекция предпринимает дополнительные меры, чтобы отстранить от участия в дорожном движении детей-водителей, не имеющих права управления транспортом, в первую очередь, для их безопасности и безопасности окружающих людей.

Статистика этого лета такова: за семь месяцев в регионе произошло 60 ДТП с участием детей-водителей механических транспортных средств, к которым относятся питбайки, один подросток погиб, 60 получили ранения.

Госавтоинспекция призывает родителей подростков не допускать детей до управления транспортом, это опасно для них и приводит к дорожным авариям, в которых дети получают ранения и увечья. Именно родители и близкие родственники покупают детям транспорт, для управления которого необходимы водительские удостоверения, оставляют ключи от автомобилей и мотоциклов в свободном доступе, не контролируют проведение подростками свободного времени.

Напомним, штраф для родителей юных водителей может доходить до 30 тысяч рублей.