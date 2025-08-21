ГАИ проводит масштабный рейд по выявлению водителей-подростков на тюменских дорогах

11:20 21 августа 2025
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В Тюменской области проходит массовый рейд "Подросток - водитель", катающимся без прав нарушителям правил дорожного движения и их родителям грозят штрафы, и все это - ради общей безопасности на дорогах, сообщили в ГАИ. 

Начальник Управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер:

Госавтоинспекция предпринимает дополнительные меры, чтобы отстранить от участия в дорожном движении детей-водителей, не имеющих права управления транспортом, в первую очередь, для их безопасности и безопасности окружающих людей.

Статистика этого лета такова: за семь месяцев в регионе произошло 60 ДТП с участием детей-водителей механических транспортных средств, к которым относятся питбайки, один подросток погиб, 60 получили ранения.

Госавтоинспекция призывает родителей подростков не допускать детей до управления транспортом, это опасно для них и приводит к дорожным авариям, в которых дети получают ранения и увечья.  Именно родители и близкие родственники покупают детям транспорт, для управления которого необходимы водительские удостоверения, оставляют ключи от автомобилей и мотоциклов в свободном доступе, не контролируют проведение подростками свободного времени. 

Напомним, штраф для родителей юных водителей может доходить до 30 тысяч рублей.  

Теги: безопасность дорожного движения , ГИБДД Тюменской области , подростки
NewsProm.online

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Сентябрь, 2025