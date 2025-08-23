Молодой медперсонал появляется в Викуловской больнице

Жителям Викуловского района дали возможность получать медицинское образование без отрыва от работы. Это стало возможным на базе Областной больницы №4 (г. Ишим) с 2023 года реализуется совместный с Ишимским медицинским колледжем проект.

Часть предметов студенты изучали дистанционно, часть — очно. Занятия проводили преподаватели медицинского колледжа и опытные сотрудники больницы, принятые в преподавательский состав для обучения студентов вечерней формы.

Шансом воспользовались 16 человек и уже в этом году они успешно завершили обучение. Это не только действующие сотрудники больницы (медрегистратор, завхоз, программисты) но даже и те, кто имеет высшее образование и работает в других сферах. Пройдя аккредитацию и получив диплом, 11 молодых специалистов вышли на работу, кто-то в поликлинику, кто-то в стационар. В некоторых случаях свежие кадры заменили на посту стажистов.

Татьяна Скрынникова 13 лет отработала медицинским регистратором в поликлинике. Сегодня она участковая медицинская сестра. "Я очень рада, что сбылась моя мечта. Сейчас я вникаю во все тонкости новой деятельности. Коллеги помогают, хотя многое мне уже знакомо", - делится она.

Главная медицинская сестра Викуловской больницы Надежда Карасёва рассказала, что первый такой результативный опыт позволил закрыть все потребности медучреждения в медицинских сестрах. Более того, 2 медсестры, самостоятельно окончившие медколледж, устроились на работу в Каргалинскую и Озернинскую участковые больницы, где остро стоял кадровый вопрос, - сообщает Жанна Стрижак, пресс-секретарь ОБ №4 (г. Ишим).