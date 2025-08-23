В Тюменской области зарегистрировано больше всего договоров аренды сооружений

По данным Росреестра, за первые два квартала 2025 года в Тюменской области заключено больше всего договоров аренды сооружений (2 тыс.).

Вместе с тем, проанализированы показатели по регистрации иных сделок. Так, зарегистрировано 3 032 договора аренды земельных участков, 350 договоров аренды зданий и 615 договоров аренды помещений.

Отметим, что согласно законодательству, государственная регистрация договоров аренды земельных участков, зданий, помещений, сооружений и машино-мест является обязательной при заключении соглашений на срок от одного года, - сообщает Мегатюмень.