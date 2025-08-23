Тюменцы бесплатно отправляли посылки в зону СВО

Более 2,2 тыс. посылок бесплатно доставила Почта России военнослужащим из Тюменской области, принимающим участие в специальной военной операции. Чаще всего тюменцы направляли в адрес участников СВО одежду, продукты питания и лекарства.

"Каждую посылку, которая направляется в спецоперации, сотрудники почты обрабатывают в приоритетном порядке. Для отправки достаточно указать фамилию, имя и отчество адресата, номер войсковой части и индекс 103400 При этом важно помнить, что посылка должна быть представлена оператору в открытом виде, а ее вес не должен

превышать 10 кг", - рассказали в пресс-службе УФПС Тюменской

области.

Посылки со всей страны попадают в логистический центр компании в Москве, откуда почта передает их представителям Минобороны для дальнейшей доставки, - сообщает Тюменская линия.