В Тюменском районе собрали гуманитарный груз бойцам на СВО

Большую партию гуманитарного груза собрали жители Червишевского сельского поселения. В очередной посылке – маскировочные сети, медикаменты, сухие супы и продукты, гигиенические принадлежности, инструменты. Погрузку и доставку организуют члены районного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство".

Ждут на передовой и уже полюбившийся бойцами домашний чай от жителей села Онохино. Технологию изготовления разработали местные волонтеры Екатерина Рыскаленко и Наталья Бражнова. В индивидуальной упаковке со словами "С заботой из Онохино. Береги себя!" находятся пакетик чая с мелиссой или мятой, рафинад, долька сушеного цитруса и карамель.

Волонтеры покупают расходники на пожертвования от односельчан, а травы собирают не только онохинцы, но и жители областной столицы и Исетского района. Недавно к производству чая присоединились коллеги из волонтерской группы "Надежда", - сообщает пресс-служба главы Тюменского района.