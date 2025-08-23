Стало известно, где в Тюменской области платят больше 100 и 200 тысяч рублей в месяц

По данным Тюменьстат, за январь-май 2025 года в Тюменской области среднемесячная номинальная зарплата (без выплат соцхарактера) составила 88 тыс. 241 руб.

В среднем 217 тыс. 838 руб. начисляли работникам, задействованным в добыче нефти и природного газа; 196 тыс. 351 руб. – в предоставлении услуг в области добычи полезных ископаемых; 127 тыс. 144 руб. – в производстве кокса и нефтепродуктов.

В регионе высокие зарплаты в производстве. Например, 200 тыс. 489 руб. – в производстве химических веществ и химпродуктов; 171 тыс. 369 руб. – машин и оборудования; 106 тыс. 143 руб. - компьютеров, электронных и оптических изделий; 103 тыс. 051 руб. – электрооборудования; 110 тыс. 981 руб. – в металлургии.

Высоко ценится деятельность в сфере воздушного и космического транспорта (177 тыс. 120 руб.), сухопутного и трубопроводного транспорта (110 тыс. 991 руб.), финансовая и страховая (117 тыс. 173 руб.). Больше среднего платят в области информации и связи (105 тыс. 755 руб.), а за научные исследования и разработки - 153 тыс. 132 руб., - сообщает Вслух.ру.