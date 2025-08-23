О важности доверительных отношений с детьми напомнили тюменцам

На уличных экранах в Тюмени появились баннеры, призывающие родителей поддерживать диалог с детьми и интересоваться их жизнью. Это завершающая часть медиапроекта "В контакте", направленного на укрепление детско-родительских отношений.

Увидеть экраны можно до 28 августа.

В течение недели на экранах автобусных остановок и билбордах города будут появляться фразы для родителей, напоминающие о важности доверия и искренности в отношениях с детьми.

Основным визуальным образом проекта стали шахматы. Элементы шахматной доски и фигуры в дизайне баннеров символизируют стратегию выстраивания отношений, где каждый шаг имеет значение, а обе стороны — и родитель, и ребенок — вносят свой вклад.

— В суете повседневных забот мы часто забываем о важности искренних разговоров с детьми. Наш проект — это напоминание для родителей, которое они увидят по дороге на работу или домой. Мы размещаем эти сообщения на уличных экранах, чтобы как можно больше людей задумались о главном: о необходимости поддерживать контакт с ребенком, интересоваться его мыслями и чувствами, — рассказала руководитель проекта "В контакте" Алена Геленидзе.

На баннерах также разместят QR-коды, ведущие на плейлист в сообществе "Своим примером" ВКонтакте. Там можно найти все ролики медиапроекта: четыре серии об отношениях подростков и их семей, а также экспертные видео, где детский психолог разбирает актуальные для родителей вопросы и предлагает решения, - сообщает КП-Тюмень.



Проект реализуется при поддержке Росмолодежь.Гранты.