О важности доверительных отношений с детьми напомнили тюменцам

На уличных экранах в Тюмени появились баннеры, призывающие родителей поддерживать диалог с детьми и интересоваться их жизнью. Это завершающая часть медиапроекта "В контакте", направленного на укрепление детско-родительских отношений.
Увидеть экраны можно до 28 августа.
В течение недели на экранах автобусных остановок и билбордах города будут появляться фразы для родителей, напоминающие о важности доверия и искренности в отношениях с детьми.
Основным визуальным образом проекта стали шахматы. Элементы шахматной доски и фигуры в дизайне баннеров символизируют стратегию выстраивания отношений, где каждый шаг имеет значение, а обе стороны — и родитель, и ребенок — вносят свой вклад.
— В суете повседневных забот мы часто забываем о важности искренних разговоров с детьми. Наш проект — это напоминание для родителей, которое они увидят по дороге на работу или домой. Мы размещаем эти сообщения на уличных экранах, чтобы как можно больше людей задумались о главном: о необходимости поддерживать контакт с ребенком, интересоваться его мыслями и чувствами, — рассказала руководитель проекта "В контакте" Алена Геленидзе.
На баннерах также разместят QR-коды, ведущие на плейлист в сообществе "Своим примером" ВКонтакте. Там можно найти все ролики медиапроекта: четыре серии об отношениях подростков и их семей, а также экспертные видео, где детский психолог разбирает актуальные для родителей вопросы и предлагает решения, - сообщает КП-Тюмень.
Проект реализуется при поддержке Росмолодежь.Гранты.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru