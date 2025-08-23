В Тюмени прошел Праздник урожая

Выставка сельхозпродукции, мастер-классы, дачный трэш-арт, дефиле – программа мероприятия насыщенна и разнообразна. Уже по сложившейся традиции все вырученные средства от продажи сельхозпродукции организаторы направляют на нужды СВО.

Праздник урожая организовали Союз ветеранов Ямала и Центр культуры "Тюмень". Мероприятие стало ярким событием для горожан, объединив выставку сельхозпродукции, мастер-классы и благотворительную ярмарку.

На площади 400-летия Тюмени расположились 14 землячеств с урожаем овощей, фруктов, цветов и декоративных композиций. Особое внимание привлекла выставка трэш-арта "Дачная красота", где из бросовых материалов создавали оригинальные инсталляции.

– С каждым годом праздник приобретает все больший размах, – отметил председатель Тюменской областной Думы Фуат Сайфитдинов.

Творческая атмосфера царила на протяжении всего мероприятия. Участники землячеств демонстрировали мастерство создания украшений из природных материалов, проводили мастер-классы по флористике и рукоделию. Землячество "Север" представило впечатляющую коллекцию фигур из картонных лотков, а "Надымское" – засушенные гортензии.

Благотворительная составляющая стала важной частью праздника. Все вырученные средства от продажи урожая (240 тысяч рублей) направлены на помощь бойцам СВО. Прошли акции "Гитара для Победы" и ярмарка поделок от школьников.

Почетное звание "Почетный садовод Тюменской области" получили четыре ветерана. Участники землячеств также представили уникальные сорта овощей и поделились опытом выращивания экологически чистых продуктов, - сообщает Тюменская область сегодня.

0+