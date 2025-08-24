Информационная кампания #ДорогаДомой проводится в Тюменской области

На федеральных и региональных автодорогах Тюменской области проходит информационная кампания #ДорогаДомой. Она направлена на безопасность семей, возвращающихся из летних отпусков через территорию Тюменской области.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят разъяснительную работу с водителями, объясняя им необходимость сбавить скорость, чаще отдыхать во время пути, избегать опасных маневров обгона и выезда на встречную полосу. Большинство транзитных водителей едут с семьями, каждого из них призывают соблюдать правила перевозки детей в автомобилях.

"В этом году в ДТП на федеральных и региональных автодорогах Тюменской области погибли 76 человек, более 600 человек получили ранения, - отметил начальник Управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер. - В мероприятиях вместе с сотрудниками Госавтоинспекции принимают участие медицинские работники, представители дорожных служб и МЧС".

Уже прошли пит-стопы дорожной безопасности на автодороге Тюмень-Омск в Ишимском и Омутинском районах, на автодороге Екатеринбург-Тюмень. Социальная кампания и рейды на трассах продлятся до конца августа, все это время контроль ДПС на автодорогах будет усилен, - сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.