Как подготовить автомобиль к проливным дождям

Как подготовить машину к проливным дождям, рассказали эксперты "Авито". Осадки провоцируют резкое и критическое снижение видимости, увеличение тормозного пути, инертные реакции автомобиля на маневры, риск гидроудара.

Не стоит ездить с перегоревшими лампочками по принципу "и так сойдет". Нет видимости – нет адекватной реакции на возникающие опасности. Поэтому за лампами ближнего света – особый контроль круглый год с оперативной заменой при необходимости.

Комплект лучше всегда иметь про запас где-то рядом с "Набором автомобилиста": если перегорела одна, скоро подойдет срок и второй лампы. Тем более, цена вопроса – от 600 до 2 тыс. 800 рублей.

При регулярной мойке обрабатывайте стекла составами по типу "антидождь", флакончик подобного средства тоже нелишне иметь в багажнике или бардачке. Регулярно наносите его на стекло – капли дождя с "антидождем" будут удаляться дворниками эффективнее. Щетки стеклоочистителя нужно регулярно менять: минимум раз в сезон. А в регионах с резко-континентальным климатом и того чаще: сочетание высоких температур летом и крайне низких – зимой – кратно сокращают ресурс резиновой части щетки. Чуть больше ресурс у дворников с тефлоновым покрытием, которые не сильно и дороже обычных, не усиленных.

Стоит проверить шины, даже если проверьте шины, даже если при сезонном шиномонтаже к ним не было вопросов. "Дело в том, что изношенный протектор ухудшает сцепление с дорогой и увеличивает риск аквапланирования. Шины должны иметь достаточную глубину протектора и правильное давление – только так отведение воды из пятна контакта будет идти так, как задумано изготовителем", — рассказал руководитель

бизнес-направления запчасти и автосервисы в "Авито" Алексей Головин.

Минимальный остаток протектора на летних шинах по правилам дорожного движения - 1,6 мм. Но это не значит, что надо доводить до такого состояния: предельный износ означает, что однажды такие покрышки просто не справятся со своей работой – "выгонять" воду из пятна контакта шины с дорогой, - сообщает Тюменская линия.