Исторические деревянные наличники восстановили тюменцы

Паблик-арт событие "Наличном дворе" прошло в преддверии дня Тюменской области. Его провели в Тюмени, Тобольске и Ишиме. Жители объединились, под руководством опытных реставраторов участники восстановили исторические деревянные наличники — узнаваемые символы Тюменской области.

Инициативные горожане и лидеры молодежных сообществ дали вторую жизнь трем старинным артефактам, превратив их в часть городского пространства. Сначала участники тщательно отшкурили наличники, убрав старую краску и неровности. Затем укрепили древесину, устранили мелкие дефекты и подготовили к финальной покраске.

Так, в Тюмени работы велись на пешеходной улице Дзержинского. Участие приняли инициативные граждане и лидеры молодежных сообществ под кураторством реставратора Вадима Шитова — руководителя "Центра возрождения народных промыслов Тюменской области". Событие привлекло внимание более 140 человек.

В Тобольске реставрация прошла в Аптекарском саду под кураторством Андрея Ярославцева — представителя общественной организации "Добрая воля", координатора проекта "Том Сойер Фест". Более 50 жителей проявили интерес к открытой реставрации.

В Ишиме активность развернулась во дворе мультицентра "Моя территория". Под руководством мастера художественной реставрации Александра Моисеева для всех жителей города состоялось открытое событие, на котором ишимцы могли узнать об истории деревянного наличника и увидеть первый этап его восстановления, - сообщает КП-Тюмень.

— Деревянный наличник — символ богатой истории нашей области. В преддверии празднования Дня Тюменской области мы предоставили жителям региона уникальный опыт соприкосновения с наследием родных улиц. Совместное творчество позволило осмыслить историю по-новому, — рассказала Ирина Мустыгина, руководитель бренда мультицентра "Моя территория".