В тюменском селе появилась новая традиция

Новую традицию ввели в селе Ермаки Викуловского района. Там решили отмечать праздник своей улицы. Цель – привлечение туристов в один из самых отдаленных уголков Тюменской области, чтобы рассказать об особенностях деревенского уклада жизни.

В этом году свой праздник отметила улица Школьная. Центральным моментом торжества стало чествование юбиляров и крепких семейных союзов. Так, с 53-летием совместной жизни односельчане поздравили Петра и Татьяну умаровых, с 50-летием - семейную пару Николая и Надежды Оленич. 41 год в браке дружно живут Владимир и Валентина

Усольцевы. Организаторы подсчитали, что общий семейный стаж супружеской жизни улицы Школьной составляет 297 лет.

Поздравили односельчане юбиляров этого года: Ивана Юркова, Николая Зайцева, Дмитрия Вычужанина. Приятным сюрпризом для улицы школьной стали поздравления от жителей соседних улиц: Садовой, Мира, Заречной, Молодежной и Победы.

Со сцены прозвучали любимые песни в исполнении местного народного ансамбля "Россияночка". Рядом развернулась выставка цветов, которые ермаковцы вырастили на своих участках, и домашних блюд: пирогов, солений по семейным рецептам, салатов и горячих закусок, - сообщает Тюменская линия.

"Праздник улицы Школьной – это больше, чем просто мероприятие. Это тот самый случай, когда соседи становятся ближе, традиции оживают, а простая человеческая доброта и взаимное уважение создают неповторимую атмосферу общего дома", - отметили организаторы.