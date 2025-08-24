Центром креативных индустрий станет Тюмень

В Тюменской области пройдут промышленно-энергетический форум TNF и форум креативных предпринимателей КПД. Наша делегация посетит Пятую Российскую креативную неделю в Москве. Об планах на сезон изданию "Тюменская область сегодня" рассказал директор ТАРКИ Алексей Краев.

– Деловые события – это не только возможность получения новых знаний от ведущих экспертов, но и площадка для установления профессиональных связей, заключения соглашений и поиска инвесторов. Участие в форумах и фестивалях позволяет предпринимателям вывести бизнес на новый уровень, освоить передовые инструменты управления и интегрироваться в национальные и мировые тренды, – отметил Алексей.

Промышленно-энергетический форум TNF пройдет в Тюмени с 15–18 сентября, где будет работать 4 площадки, посвященные креативным индустриям:

• Презентация кластера креативных индустрий Тюменской области;

• Сессия по инвестированию в креативный сектор;

• Бизнес-завтраки для креативных предпринимателей;

• Дискуссия о роли креативных индустрий в решении производственных задач нефтегазового сектора.

После тюменская делегация отправится на Пятую Российскую креативную неделю в Москве, которая начнется с 25 и продлится три дня. Кроме того, 26 сентября впервые состоится презентационная сессия Тюменской области, где наша делегация представит:

• Практики внедрения Стандарта развития креативных индустрий;

• Опыт интеграции креативного и промышленных кластеров;

• Инструменты поддержки креативных предпринимателей, разработанные за последние 4 года.

Следующий в планах – форум креативных предпринимателей КПД 3-4 октября, который соберет в Тюмени более 1 500 человек. Главная темой – "Маркетинг в креативных индустриях", - сообщает Тюменская область сегодня.

18+