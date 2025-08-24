В Тюменской области востребованы педагоги и учителя

В Тюменской области более 29,6 тысяч вакансий, в том числе более 6,6 тысяч – в сфере образования.

Есть работа для 455 учителей без указания профиля, 405 педагогов-организаторов, 202 преподавателей по математике, 54 педагога дополнительного образования. Организации примут 52 педагогов-психологов, 26 учителей-логопедов.

Тем временем требуются 159 воспитателей, 87 младших воспитателей, 28 музыкальных руководителей. Нужны 11 преподавателей в системе СПО. Есть вакансия для директора внешкольного учреждения.

Всего в списке департамента труда и занятости населения Тюменской области 193 профессии служащих и 155 рабочих специальностей, - сообщает Вслух.ру.