Тюменские травматологи помогли пациентке вновь начать ходить

Травматологи Областной клинической больницы №2 (г. Тюмень) спасли ногу 58-летней женщине. Она обратилась в медучреждение с жалобой на боль в голени и отсутствие возможности передвигаться самостоятельно.

По словам пациентки, около трех месяцев назад подвернула ногу. В связи с давностью травмы врачи диагностировали несращение перелома наружной, внутренней лодыжек и заднего края большеберцовой кости правой голени. В связи с серьезными хроническими заболеваниями, пациентке отказали в операции в нескольких клиниках страны. Провести оперативное лечение женщине согласились в травматолого-ортопедическом центре ОКБ №2.

"У женщины давно диагностирован сахарный диабет, а левая конечность ампутирована, нам важно было сохранить правую, чтобы она смогла в дальнейшем передвигаться. Мы провели ряд исследований, чтобы подобрать оптимальную методику оперативного вмешательства. Благодаря слаженной работе терапевтов и анестезиологов-реаниматологов, ее удалось успешно подготовить к операции. Команда врачей травматолого-ортопедического отделения №1 ОКБ №2 провела артродез голеностопного сустава аппаратом Илизарова", - рассказал травматолог-ортопед ОКБ №2 Кирилл Петров.

Врачи искусственно срастили голеностопный сустав и зафиксировали ногу металлической конструкцией в физиологически выгодном положении.

После операции пациентка начала передвигаться с умеренной опорой на ногу. Через два месяца стопу освободили из аппарата Илизарова, а еще через три месяца конструкцию полностью удалили. Сейчас пациентка вернулась к прежней жизни, - сообщает Дарья Арещенко, пресс-секретарь ОКБ №2 (г. Тюмень).