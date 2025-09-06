Трое тяжело ранены и один человек погиб в ДТП в центре Тюмени

В ночь на субботу а перекрестке улиц Республики и Максима Горького в Тюмени погиб человек при столкновении "Лады Гранта" и "Хендэ".

Как сообщили в ГАИ, погиб один из пассажиров "Лады" предварительно, это 25-летний тюменец. Три человека получили тяжелые травмы: 23-летний водитель, 21-летняя пассажирка и еще один молодой человек, личность которого устанавливается.

Прокуратура по факту ДТП организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.