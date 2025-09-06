В тюменский ХК "Рубин" вернулись опытные нападающие

Тюменский ХК "Рубин" стартует домашней серией 6 сентября. Первый поединок пройдет с "ЦСК ВВС" из Самары. Затем тюменская дружина будет встречать команды из Татарстана: 8 сентября, 10 сентября - "Челны", 12 сентября - "Нефтяник".



Во Всероссийской хоккейной лиге принимают участие 32 хоккейных клуба. В регулярном чемпионате, который продлится до 18 марта, каждый проведет по 64 матча: по 31 — на своем поле и на поле соперника. По итогам 16 сильнейших команд смогут продолжить борьбу за главный трофей — Кубок Чемпиона России.

Первая выездная серия пройдет 19 и 21 сентября в Санкт-Петербурге.

В 2025 году матчи для "Рубина" продлятся до 28 декабря, в новом году возобновятся 8 января, - сообщает Вслух.ру.

18+