Об особенностях правильной осанки рассказала специалист

Сегодня проблемы с опорно-двигательным аппаратом у детей и подростков — это одна из самых распространенных ортопедических проблем. Чем старше становится ребенок, тем больше у него появляется нарушений осанки, плоскостопие или разница в длине ног. Со временем это приводит к серьезным изменениям: искривлению позвоночника, деформации стоп или неправильному положению таза. Такие проблемы могут повлиять на здоровье и качество жизни в будущем.

"Детский организм растет и развивается очень быстро. Это требует внимания и со стороны родителей. Они должны проследить за рабочим место детей, чтобы была опора для ног под углом 90 градусов. Это позволит избежать распространенного нарушения осанки - сутулости. Монитор компьютера должен быть на уровне глаз, - рассказала инструктор-методист по лечебной физкультуре Юлия Хазеева. - Также нельзя носить рюкзак на одном плече. Особенно во время активного роста. И если мышечный корсет слабый, то это приведет к искривлению позвоночника. А исправлять нарушение осанки сложнее, легче — профилактировать! Помните, что вес рюкзака вместе с наполнением должен не превышать 10-15% от веса вашего ребенка".

По словам специалиста, существует несколько вариантов укрепления мышечного корсета: легкий комплекс лечебной гимнастики. Но выполнять его надо регулярно. Можно заниматься плаваньем, - сообщает Мегатюмень.