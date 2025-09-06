О Всероссийской олимпиаде школьников рассказали тюменцам

Всероссийская олимпиада школьников проходит в несколько этапов: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. Участие в олимпиаде открывает перед школьниками множество возможностей, включая преимущества при поступлении в вузы России, такие как дополнительные баллы к результатам вступительных испытаний и возможность поступления на бюджет без экзаменов в топовые вузы.

Победители и призеры получают не только признание, но и значительные призы от региональных властей и спонсоров. Например, в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области призы могут составлять от 300 000 до 500 000 рублей, а в республике Башкортостан – от 150 000 до 300 000 рублей. Также поощрения получают педагоги, подготовившие школьников к олимпиаде.

Для успешной подготовки к олимпиаде эксперты рекомендуют ознакомиться с методическими рекомендациями, в которых представлены основные темы и список литературы для изучения. Полезно также изучить материалы прошлых лет, решая задания самостоятельно и сверяя свои решения с представленными ответами, - сообщает АиФ-Тюмень.

Керимова Чинара Вагифовна, начальник управления по профессиональной ориентации и работе с одаренными обучающимися Финансового университета при Правительстве РФ, советует: "Самым продвинутым участникам стоит попробовать свои силы на учебно-тренировочных сборах, которые часто проводятся бесплатно. Также рекомендую изучить вузовские учебники по профилю олимпиады и ознакомиться с научными работами членов центрально-методической предметной комиссии, которые составляют задания для регионального и заключительного этапов".