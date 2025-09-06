Юных тюменцев ждут на первом региональном турнире по робототехнике

3 октября в Тюмени на форуме креативных предпринимателей "КПД" пройдут региональные соревнования "РОБИ – созидатели будущего" на Кубок губернатора.
Юные инженеры и изобретатели смогут продемонстрировать свои навыки в робототехнике. Событие стартует в Тюменском технопарке (ул. Республики, 142, Зал Атриум): регистрация команд начнется в 9:00, а сами соревнования — в 10:00. Участвовать могут дошкольники, школьники и ребята на семейном обучении, а также дети с ОВЗ — для них предусмотрена отдельная категория.
Соревноваться юным робототехникам предстоит по следующим направлениям:
– Творческий конкурс "Тюмень-500";
– Сумо управляемых роботов;
– Сборка и пилотирование роботов;
– Сборка и пилотирование роботов (для детей с ОВЗ).
Каждая команда должна иметь тренера старше 18 лет. Ознакомиться с положением и подать заявку в электронной форме можно по ссылке: https://clck.ru/3NzHVg
