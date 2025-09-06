Как подготовить цветы к зиме, посоветовала садовод

Опытный садовод Нина Щербакова считает, главная задача садовода – правильно подготовить растения к холодам, учитывая особенности местного климата Северного Зауралья.

Выбор правильных роз – первый шаг к успешной зимовке. Садовод рекомендует приобретать посадочный материал только в специализированных центрах, где можно получить консультацию о происхождении растения. Особое внимание стоит уделить канадским розам – они прекрасно зимуют без дополнительного укрытия благодаря своей корневой системе.

– Правильное питание растений играет ключевую роль в формировании иммунитета роз. Важно не перекармливать растения азотом, так как это может ослабить их зимостойкость. Система подкормок должна быть комплексной: весной – азотные удобрения, в период бутонизации – калийные, во время цветения – фосфорно-калийные каждые две недели, – говорит Нина Щербакова.

Подготовительные работы начинаются еще летом. С 25 августа по 10 сентября в приствольный круг вносят удобрение "Фертика осень". В сентябре необходимо удалить все цветы и бутоны, обработать растения противогрибковыми препаратами.

Основной этап подготовки наступает с приходом стабильных заморозков до −7 градусов. В это время стебли роз обрезают на высоте 12–15 сантиметров (исключение составляют плетистые и канадские сорта). Затем растения засыпают сухим торфом и укрывают несколькими слоями белого агрила или лапником. Можно использовать картонные коробки как дополнительное укрытие, - сообщает Тюменская область сегодня.