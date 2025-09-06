В тюменском торговом центре появятся старинные телефоны

До 10 сентября в ТРЦ "Гудвин" будут работать старинные телефоны. Любой желающий сможет услышать важное послание или мысль, набрав один из трех номеров. Таким образом тюменцев пригласят на городскую программу форума "УТРО".

Телефоны установят на первом этаже торгового центра рядом с фонтаном. Они будут стоять на подставках в виде колонн. Рядом с ними разместят баннер с тремя номерами телефонов. Каждый номер соответствует дате события городской программы форума. Позвонив по одному из них, тюменцы смогут услышать полезную мысль, которая поможет им задуматься о том, какие навыки стоит развить.

Так, позвонив по одному номеру, горожане узнают о Мастерской, где можно усовершенствовать навыки самопрезентации. Другой номер расскажет о кейс-чемпионате, на котором научат находить управленческие решения. Третий номер — о Лаборатории идей, где можно развить предпринимательские навыки и познакомиться с региональными компаниями и их лидерами. Все эти мероприятия проведут специально для участников городской программы.

— Городская программа форума "УТРО" предлагает уникальные мероприятия, которых нет в основной программе. Это специальные образовательные события для молодежи, не попавшей в основной состав. Прошедшие отбор присоединятся к одному из трех дней форума. Участники смогут сразу применить новые знания в решении реальных кейсов от ведущих компаний региона, получить обратную связь от наставников и выстроить диалог с будущими работодателями, — поделились Юлия Халитова, руководитель региональной дирекции форума "УТРО".

Городская программа форума "УТРО" пройдет в Тюмени с 25 по 27 сентября. Это дополнительная площадка для молодежи, которая не войдет в основной состав участников форума Уральского федерального округа "УТРО". Студенты и работающая молодежь смогут присоединиться на один день.

Принять участие смогут жители и гости города от 18 до 35 лет, - сообщает КП-Тюмень.