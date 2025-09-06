Тюменцы могут принять участие в фотоконкурсе "Люблю мой край"

В Тюмени начался прием заявок на детский фотоконкурс "Люблю мой край", проводимый в рамках грантового проекта "К Победе шли вместе". Стать участниками предлагают школьникам в возрасте от 11 до 17 лет.

"Одной из основных задач конкурса является патриотическое воспитание детей и подростков, приобщение их к истории малой Родины, знакомство с героями и уникальными национальными традициями народов Тюменской области", - отметили в региональном отделении Ассамблеи народов России.

По словам организаторов, ребятам предлагается сделать и направить фотографии, отражающие уникальность родного края. Это могут быть памятные места, места, где родились, жили и трудились герои нашего региона, места, где чтят и соблюдают национальные традиции народов Тюменской области, - сообщает Тюменская линия.

Допускается съемка как на фотоаппарат, так и мобильный телефон, как в цветном, так и черно-белом варианте. Работы от школьников принимают до 26 сентября на электронную почту assambleya_tyumen@mail.ru. Для участия необходимо заполнить заявку, Подробнее по ссылке .

