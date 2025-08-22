В Тюменской области 18 участников СВО собираются стать депутатами муниципальных дум

Фото из архива @izbirkomto

В Тюменской области пройдут выборы в думы Тобольска, Ишима и еще 21 муниципального округа, а также дополнительные выборы депутатов Тюменской гордумы по двум одномандатным округам. На депутатские мандаты претендует 941 кандидат, в том числе – 18 участников специальной военной операции.

В списки избирателей включены 570 тысяч человек. В регионе будут действовать 722 избирательных участка. Досрочное голосование на отдаленных или труднодоступных территориях стартует 6 сентября, сообщили в правительстве ТО.