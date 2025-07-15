От Антипино в сторону Тобольского тракта из-за смертельного ДТП на дороге большая пробка

Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте трагического ДТП на 38-м километре окружной дороги Тюмени, где столкнулись ВАЗ 2105 и автомобиль MG.Движение частично ограничено и осуществляется по одной полосе, наблюдается затор со стороны Антипино в сторону Тобольского тракта.

Предварительно, водитель автомобиля MG не выдержал безопасную дистанцию, въехав в заднюю часть ВАЗ2105, ехавшего в попутном направлении. От удара отечественный автомобиль отбросило на металлическое ограждение, а иномарка опрокинулась на крышу. 69-летний водитель "пятерки" погиб, 51-летний водитель и 27-летняя пассажирка иномарки доставлены в больницу с ранениями.