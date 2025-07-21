Уголовное дело завели в Тобольске на девушку, которая на электросамокате сбила ребенка

В Тобольске 27-летняя девушка на арендном электросамокате сбила на тротуаре 7-летнего пешехода, с места ДТП она уехала, а ребенок с ранениями госпитализирован в больницу.

По данному случаю следователи провели проверку и возбудили уголовное дело постатье о нарушении правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта (ч. 1 ст. 268 УК РФ). Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Тюменской области Кублякову доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК России.