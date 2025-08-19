Два школьника на скутере попали в ДТП в Тюмени

10:00 19 августа 2025
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Электроскутер и "Хендэ" столкнулись  на регулируемом пешеходном переходе на улице 30 лет победы, 35 вечером в понедельник, предварительно, двое 16-летних подростков ехали  на электроскутере по регулируемому пешеходному переходу на красный сигнал светофора, не спешившись, нажав на кнопку на светофоре не дождались зеленого цвета.

 По пояснениям 65-летнего водителя, он заканчивал маневр на зеленый сигнал светофора, не успел остановиться. Школьники  получили ранения. Скутер подростку месяц назад подарили родители, сообщили в ГАИ.

Теги: ДТП , школьники
NewsProm.online

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Сентябрь, 2025