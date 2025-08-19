Два школьника на скутере попали в ДТП в Тюмени

Электроскутер и "Хендэ" столкнулись на регулируемом пешеходном переходе на улице 30 лет победы, 35 вечером в понедельник, предварительно, двое 16-летних подростков ехали на электроскутере по регулируемому пешеходному переходу на красный сигнал светофора, не спешившись, нажав на кнопку на светофоре не дождались зеленого цвета.

По пояснениям 65-летнего водителя, он заканчивал маневр на зеленый сигнал светофора, не успел остановиться. Школьники получили ранения. Скутер подростку месяц назад подарили родители, сообщили в ГАИ.