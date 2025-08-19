В Тюмени после нападения собаки на ребенка завели дело о причинении вреда здоровью

Собака бойцовской породы, которую хозяйка выгуливала без намордника и подъезда дома, напала на проходивших мимо женщину с ребенком и покусала малышку, в связи с этим в региональном управлении следкома завели дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.
На опубликованном в сети видео с камеры наблюдения видно, как хозяйка животного, сидя на лавке, теряет поводок из-за рывка собаки в сторону людей и та набрасывается на девочку. В комментариях указано, что у ребенка прокушена губа и глаз был залит кровью.
Председатель СК России Александр Бастрыкин уже поручил руководителю СУ по Тюменской области представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru