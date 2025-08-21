Прокуратура проверит, почему ветерану СВО в Тобольске не удалось попасть в кабинет врача

Фото @tobtt

Прокуратура Тюменской области организовала проверку по публикациям в СМИ о нарушении права ветерана специальной военной операции на получение медицинской помощи в Тобольске.

Ранее сообщалось, что 19 августа ветеран СВО при прохождении медосмотра не смог попасть в кабинет наркологу, так как у здания нет пандуса и сам кабинет находится на втором этаже поликлиники, а его жену сначала не хотели принимать, затем стоящие в очереди горожане отказались пропускать в кабинет. К самому ветерану якобы никто не вышел.

"В средствах массовой информации распространяются сведения о том, что в Тобольске ветеран специальной военной операции, передвигающийся на инвалидной коляске, не смог попасть в медицинское учреждение и получить услугу из-за отсутствия пандуса у здания. Прокуратура Тюменской области организовала по данному факту проведение проверки, в ходе которой будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства при оказании медицинской помощи, в том числе гражданам с ограниченными возможностями. По итогам проверки будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - сообщили в облпрокуратуре.

Ранее депздрав пояснил, что в здании лечебного учреждения есть выносной пандус для маломобильных посетителей, его должен выносить администратор, а услуги все для людей с ОВЗ оказываются на первом этаже. Проводится служебная проверка.

В пабликах Тобольска сообщают, что новый пандус к поликлинике уже сделали.