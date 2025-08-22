Тюменца оштрафовали за лезгинку на проезжей части

Судьей Центрального районного суда Тюмени рассмотрено дело об административном правонарушении в отношении 22-летнего Магомеда, который 15 августа, ожидая зеленого сигнала светофора на улице Республики в центре Тюмени, вышел из машины и станцевал лезгинку, потому что у него было хорошее настроение.

И хотя молодой человек уверял, что никто ему и слова не сказал, никто не возмущался его поступком - суд расценил его действия как мелкое хулиганство и оштрафовал за неподобающее поведения на 500 рублей.

По версии суда, "данное действие вызвало общественный резонанс среди неопределенного круга лиц, в том числе в сети Интернет, где был размещен ролик с танцами, что повлекло нарушение общественного порядка и сложившейся в обществе системы отношений между людьми, правил взаимного поведения и общения, предусмотренных правом, традициями и моралью общества".