Пенсионерка из Тюмени поверила, что ей звонят из магазина, и потеряла 5,5 млн

14:44 25 августа 2025
За минувшую неделю от рук телефонных и интернет-мошенников пострадало 67 жителей Тюменской области на сумму свыше 34 млн рублей, из них 5,5 млн потеряла пенсионерка из Тюмени, которой мошенник позвонил от измени компании "Леомакс", сообщает облпрокуратура.

"Неизвестный, позвонив на сотовый телефон пенсионерки, представившись представителем "Леомакс", под предлогом получения посылки убедил потерпевшую перечислить свои сбережения на предоставленный банковский счет. Прокуратурой Калининского административного округа Тюмени организован надзор за ходом и результатами расследования данного уголовного дела", - указано в сообщении.

