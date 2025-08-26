Британские СМИ хвалят аэропорт Нижневартовска за оперативность

Британские СМИ обсуждают ЧП с совершившим внеплановую посадку в Нижневартовске самолетом авиакомпании Air China, летевшим из Пекина в Лондон.

В частности, Daily Mail отмечает, что все службы аэропорта были приведены в состояние повышенной готовности из-за неожиданного гостя, они справились без проблем, отработали оперативно, к самолету сразу же был подан подходящий трап для высадки пассажиров.

Примечательно, что одним из самых заплюсованных комментариев под статьей стал "I am sure the Russian will extend all necessary hospitality to their home unexpected guests"["Я уверен, что русские окажут все необходимое гостеприимство своим нежданным гостям".].

Напомним, что во время полета экипаж Boeing 777-39L(ER) подал сигнал срочности PAN и запросил снижение. Диспетчеры помогли долететь до аэродрома в Нижневартовске, где Boeing успешно сел через 60 минут после объявления сигнала на одном двигателе.

"По предварительным данным, пилоты выбрали Нижневартовск, так как погода там была в этот момент идеальная, а полоса очень длинная, то есть из ближайших аэродромов это было лучшим вариантом для такого огромного лайнера. Аварийные службы (скорые, пожарные и т.д.) пилоты не запрашивали", - отмечается в сообщении телеграм-канала BAZA.

Сами пассажиры пока находятся в самолете - в накопителе аэропорта сложно разместить такое количество людей, а выйти в основное здание аэропорта мешает отсутствие виз. Да и делать там пассажирам Боинга в общем-то нечего - их банковские карты в России не работают.

Baza пишет, что за ними отправлен резервный борт. Ре прилетит в Нижневартовск около 16 часов по местному времени, а на 20 часов назначен вылет в Пекин.

На борту самолета 250 пассажиров и 15 членов экипажа.